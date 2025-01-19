بدء استلام المحتجزات (الإسرائيليات) بمستوطنة رعيم

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين بأن عملية استلام المحتجزات الإسرائيليات من قبل الصليب الأحمر قد بدأت، في حين أفادت القناة 13 باستدعاء أمهاتهن إلى مستوطنة رعيم في غلاف قطاع غزة لاستقبالهن، في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وفي تصريح له من موقع استقبال المحتجزات، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحرص على الاحتفاظ بالمناطق العازلة وسيرد بقوة على أي انتهاك.

من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تنتظر أن تتسلم من إسرائيل قائمة تتضمن 90 اسما لأسرى من النساء والأطفال من المتوقع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان "من المنتظر أن يسلّم الاحتلال بعد قليل قائمة تحتوي 90 اسما لأسرى من فئة النساء والأطفال المتوقع الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأكدت إسرائيل وقطر اليوم الأحد أن وقف إطلاق النار ي غزة دخل حيز التنفيذ بعد تأخير بعدما تلقت إسرائيل من حماس قائمة بأسماء 3 رهينات سيتم إطلاق سراحهن في وقت لاحق اليوم.

وبحسب خطة وقف إطلاق النار، ستستعيد إسرائيل 33 محتجزا لدى حماس في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلال هدنة أولية مدتها 42 يوما.