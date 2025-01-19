في ساحة السرايا وسط غزة.. القسام تسلم الأسيرات الثلاث للصليب الأحمر

سلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء الأحد، الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، ضمن تنفيذ الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

وتم التسليم بعد انتشار عناصر كتائب القسام وبحضور جماهيري حاشد، في ساحة السرايا وسط قطاع غزة.

وقال الصليب الأحمر، في بيان، إن الأسيرات الإسرائيليات الثلاث تم تسليمهن له، وهن في طريقهن إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك على حدود قطاع غزة.

ونشر مكتب إعلام الأسرى، عصر الأحد، قائمة بأسماء الأسيرات الفلسطينيات والأسرى الأطفال المنوي الإفراج عنهم اليوم، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين فصائل المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال.

وتضمنت القائمة أسماء 90 من الأسيرات النساء والأطفال في سجون الاحتلال، والذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، من مجمل 1737 أسير وأسيرة، سيتم تحريرهم ضمن الصفقة.

وسيتم الإفراج عن الأسرى بالمرحلة الأولى مقابل تسليم المقاومة ثلاث أسيرات، هن: رومي جونين (24 عاماً)، وإميلي دماري (28 عاماً)، ودورون شطنبر خير (31 عاماً).

ونشر المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، صباح اليوم الأحد، أسماء ثلاث أسيرات إسرائيليات سيفرج عنهن اليوم ضمن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال.

وقال أبو عبيد في تغريدة نشرها على قناته الرسمية بتلغرام تابعته "الرسالة نت" إنّ "كتائب القسام قررت الإفراج اليوم الأحد عن الأسيرات رومي جونين (24 عامًا) وإميلي دماري (28 عامًا) ودورون شطنبر خير (31 عامًا).

هذا وقد أكدت حركة "حماس" في تصريحٍ مقتضب أنها سلمت للوسطاء أسماء الأسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الإفراج عنهن.