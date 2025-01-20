باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، تحرير الدفعة الأولى من الأسيرات والأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، ضمن صفقة طوفان الأحرار المتواصلة.

وقالت حركة "حماس" في بيان صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، إن خروج جموع شعبنا الحاشدة لاستقبال الأسرى المحرّرين، رغم إجراءات الاحتلال القمعية، هو إعلانُ تحدٍّ، وتعبيرٌ عن تعطّشهم للحريّة وتحرير الأرض والمقدسات.

وأكملت: "مشاهد فرح أبناء شعبنا وهم يرفعون شارات النّصر، أثناء استقبال الأسرى، يؤكّد مجدّداً الالتفاف الجماهيري حول المقاومة، ويبرز مكانتها الرَّاسخة في وجدانهم".

ونوهت إلى أن صور تسليم أسيرات الاحتلال الثلاث، "وهنَّ بكامل صحتهنَّ الجسدية والنفسية، بينما بدت على أسرانا وأسيراتنا آثار الإهمال والإنهاك"؛ أظهرت ما يُجسّد الفارق الكبير بين قيم وأخلاق المقاومة وهمجية وفاشية الاحتلال.

وجاء في بيان حماس: "نقف في هذه اللحظات التاريخية، إجلالاً وإكباراً، لتضحيات شعبنا العظيم في غزَّة ومقاومتنا المظفَّرة؛ التي أثبتت أنَّها لن تنسى أسراها وحرائرها في زنازين الإجرام الصهيوني".

وجددت الحركة، "عهد الوفاء" للأسرى في سجون الاحتلال بالحريَّة الكاملة، على طريق تحرير الأرض والمقدسات ودحر الاحتلال "الفاشي".

وفجر اليوم الإثنين، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"؛ البالغة 90 أسيرة وطفلًا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، ضمن إجراءات عسكرية مُشددة سبقها قمع لأهالي الأسرى قرب سجن "عوفر" جنوب غربي رام الله.