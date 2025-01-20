حماس: الدمار الواسع في غزة دليل على وحشية الاحتلال

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، بياناً صحفياً أدانت فيه الجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ شعبنا في قطاع غزة، ووصفت الحركة الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية المدنية في غزة بأنه دليل على طبيعة هذا الكيان الفاشي الذي لا يعترف بأيّ قيم إنسانية.

وأكّدت الحركة أنّ هذه الجرائم غير المسبوقة، والتي نفّذها جيش الاحتلال أمام أعين العالم أجمع، تتطلب محاكمة قادة الاحتلال وجيشه كمجرمي حرب وفق القوانين الدولية.

وأشارت الحركة إلى أنّه على مدار 471 يوماً من العدوان الممنهج، لم يفلح الاحتلال في النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي تواصل الدفاع عن الأرض والحقوق الوطنية.

كما أكّدت حماس أن إرادة الشعب الفلسطيني ستبقى قوية، وأن غزة بشعبها الصامد ستنهض من جديد لتعيد بناء ما دمّره الاحتلال، مع مواصلة مسيرة النضال حتى تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت الحركة إلى تفعيل كلّ الأدوات القانونية والسياسية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ودعم الشعب الفلسطيني في مسيرته نحو الحرية والاستقلال.