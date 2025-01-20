إعلام عبري : 20 قتيلًا في صفوف الجيش والمستوطنين منذ بداية يناير

كشفت إحصائية صادرة عن مركز (عكا للشؤون الإسرائيلية) عن مقتل 20 ( إسرائيليًا) من الجيش والمستوطنين منذ بداية شهر يناير الجاري في جبهات القتال، وذلك في سلسلة من العمليات العسكرية والهجمات التي استهدفت القوات الإسرائيلية.

التفاصيل تتضمن ما يلي: