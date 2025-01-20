إعلام عبري : 20 قتيلًا في صفوف الجيش والمستوطنين منذ بداية يناير

كشفت إحصائية صادرة عن مركز (عكا للشؤون الإسرائيلية) عن مقتل 20 ( إسرائيليًا) من الجيش والمستوطنين منذ بداية شهر يناير الجاري في جبهات القتال، وذلك في سلسلة من العمليات العسكرية والهجمات التي استهدفت القوات الإسرائيلية.
التفاصيل تتضمن ما يلي:
- في 6 يناير، قُتل 3 إسرائيليين بينهم ضابط شرطة في عملية إطلاق نار قرب قلقيلية.
- في نفس اليوم، قُتل ضابطان إسرائيليان في معارك شرسة في بيت حانون شمال قطاع غزة.
- في 7 يناير، سقط جندي إسرائيلي في معارك بيت حانون.
- في 8 يناير، قُتل 3 جنود إسرائيليين في ذات المعارك.
- في 11 يناير، لقي 4 ضباط وجنود إسرائيليين مصرعهم في معارك بيت حانون.
- في 12 يناير، توفيت إسرائيلية متأثرة بجروحها جراء سقوط صاروخ في نهاريا قبل نحو شهرين، أُطلق من لبنان.
- في 13 يناير، قُتل 5 جنود إسرائيليين في معارك بيت حانون.
- وفي 20 يناير، لقي جندي إسرائيلي مصرعه جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة من الجيش الإسرائيلي في طوباس.