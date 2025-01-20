حماس تعلن بدء تنفيذ الجزء الثاني من صفقة (طوفان الأحرار) السبت المقبل

أعلن مسؤول الإعلام بمكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، ناهد الفاخوري، عن بدء تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار" يوم السبت المقبل، 25 يناير 2025.

وأوضح الفاخوري أنه في اليوم المحدد، ستقوم المقاومة بإعلان أسماء أسرى الاحتلال الإسرائيلي الذين سيتم الإفراج عنهم، وفي المقابل سيقدم الاحتلال قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم تحريرهم.

وأشار إلى أن التنفيذ الفعلي للصفقة سيتم يوم الأحد 26 يناير 2025، حيث ستتم عملية تسليم أسرى الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الأسرى الفلسطينيين وفقًا للقائمتين المتفق عليهما.