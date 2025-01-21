الدفاع المدني : انتشال 137 جثة في رفح بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

أعلن الدفاع المدني أمس الاثنين عن انتشال 137 جثة لمواطنين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد.

وأشار البيان إلى أن من بين الجثث التي تم انتشالها، 79 جثة تم استخراجها منذ الأمس، منها 21 جثة مجهولة الهوية. وأضاف الدفاع المدني أنه تم تحييد 12 عنصرًا مشبوهًا من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى فتح ثمانية طرق رئيسية في المدينة.

يأتي ذلك بعد أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد بعد تأخير دام ثلاث ساعات، ليضع حدًا لحرب الإبادة التي استمرت 15 شهرًا.