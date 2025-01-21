سفير مصري سابق: الصفقة الأخيرة خطوة نحو تخفيف معاناة غزة

أكد السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن الصفقة الأخيرة لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة، وتعزيز الجهود السياسية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.

وأشار هريدي في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، إلى أن هذه الصفقة تأتي بعد أشهر من التصعيد العسكري الذي خلف دمارًا هائلًا ومعاناة كبيرة للشعب الفلسطيني. وقال هريدي: "هذه الصفقة، إذا تم تنفيذها بشكل كامل، ستكون بمثابة بارقة أمل لأهالي غزة الذين عانوا من ويلات الحرب والإغلاق لفترة طويلة".

وأضاف أن الجهود المصرية، بالتعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية، لعبت دورًا محوريًا في تسهيل هذه الاتفاقية، مما يعكس الدور الحيوي لمصر كوسيط رئيسي في عملية السلام. وأوضح هريدي أن الصفقة تشمل بنودًا مهمة تتعلق بوقف الأعمال العدائية وفتح المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين. وأكد أن هذه الخطوات ستسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار.

وأشار هريدي إلى أن التحدي الأكبر الآن يتمثل في ضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل ومنع أي انتهاكات قد تعيد المنطقة إلى دوامة العنف. وقال: "من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف ببنود الاتفاقية، وأن تستمر الجهود الدولية في دعم عملية السلام لتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية".

واختتم هريدي حديثه بالتأكيد على أن مصر ستواصل لعب دورها كشريك أساسي في دعم الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصفقة الأخيرة تمثل فرصة لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية وبناء الثقة بين الأطراف. وقال: "نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة تعيد الأمل للشعب الفلسطيني في تحقيق حلمه بالحرية والاستقلال".