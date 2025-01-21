كتائب القسام تنشر مشاهد لعمليات نوعية نفذتها قبل وقف إطلاق النار

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لعدد من العمليات النوعية التي نفذتها في الأيام التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت المشاهد التي تم نشرها عبر منصات إعلامية تابعة للكتائب، تفاصيل لعدة عمليات استهدفت القوات الإسرائيلية وآلياتها في شمال قطاع غزة، أبرزها الهجمات الصاروخية على مدينة القدس المحتلة ومغتصبة "سيدروت"، بالإضافة إلى مشهد لعملية قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون باستخدام بندقية "الغول" القسامية.

العمليات التي تم نشر مشاهدها:

28 ديسمبر 2024 : إطلاق صاروخين من نوع "M75" من مدينة بيت حانون باتجاه مدينة القدس المحتلة، في تصعيد وصفته الكتائب بأنه "رد على جرائم الاحتلال".

: إطلاق صاروخين من نوع "M75" من مدينة بيت حانون باتجاه مدينة القدس المحتلة، في تصعيد وصفته الكتائب بأنه "رد على جرائم الاحتلال". 29 ديسمبر 2024 : إطلاق خمسة صواريخ "رجوم" على موقع قيادة وسيطرة تابع للواء "ناحال" في مغتصبة "سيدروت".

: إطلاق خمسة صواريخ "رجوم" على موقع قيادة وسيطرة تابع للواء "ناحال" في مغتصبة "سيدروت". 29 ديسمبر 2024: تنفيذ عملية قنص ناجحة لجنود الاحتلال في بيت حانون، حيث تم استهداف جندي إسرائيلي وإصابته إصابة خطيرة أدت إلى بتر يده.

المشاهد التي تم نشرها توثق الجهد العسكري المنظم الذي قامت به كتائب القسام ضد القوات الإسرائيلية، وتعرض أيضًا المعدات العسكرية المتطورة التي استخدمتها الكتائب في تنفيذ العمليات.

وفي تصريح رسمي، أكدت كتائب القسام أن هذه العمليات تأتي في إطار "الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل" وأنها ستستمر في تنفيذ عمليات دفاعية وهجومية ضد الاحتلال حتى تحقيق أهدافها.