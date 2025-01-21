الخارجية القطرية: راضون عن تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة

عبّر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، عن رضا بلاده عن مستوى تنفيذ الاتفاق الذي رعته بلاده لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى تواصل الاستعدادات لتنفيذ العملية الثانية لتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل".

وقال الأنصاري، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي: "راضون عن مستوى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. نحن على ثقة بسير الصفقة بشكل كامل، وما شاهدناه على أرض الواقع هو التزام كامل بالتنفيذ، وهناك أكثر 900 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة".

وأضاف: "نحن على ثقة بسير الاتفاق بشكل كامل"، مبيناً أنّ فرق الوساطة تعمل على تنسيق عملية التبادل الثانية التي ستتم في عطلة نهاية الأسبوع، والتي يليها تسهيل تنقل الفلسطينيين بين جنوب القطاع وشماله.

وتحفّظ الأنصاري على تفاصيل المرحلة الثانية لضمان نجاحها، داعياً إلى دعم دولي كامل للاتفاق والضغط على "الطرفين" لضمان تنفيذه.

وأوضح أن تحرك المواطنين من الجنوب إلى شمال قطاع غزة سيبدأ في اليوم السابع، وسيعلن في حينه عن الإجراءات التي سيجري تطبيقها، ويشمل الاتفاق كذلك إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء.

وأعرب عن خشيته "مما سيظهر في غزة بعد وقف إطلاق النار"، معتبراً أن الضمانة لتطبيق الاتفاق هي المراقبة من قبل الوسطاء، والضغط الدولي.

وبين الأنصاري أن كافة تفاصيل الاتفاق يتم مناقشتها عبر غرفة العمليات التي تستعد للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمت الاتفاق، وكذلك فعلت إدارة سلفه جو بايدن.

ولفت إلى أنّ قطر دشنت جسراً لإمداد قطاع غزة بالوقود، والذي وصلت 25 شاحنة منه أمس الاثنين.

وكانت قطر طالبت، أمس الاثنين، مجلس الأمن الدولي "بتحمل مسؤوليته في القيام بدور مهم وفاعل لضمان أن يحقق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة النتائج الإيجابية المتوخاة منه، من خلال اعتماد قرار ملزم يدعم الاتفاق ويؤكد على تنفيذه الكامل".

وأمس الاثنين، قال مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة "حماس" ناهد الفاخوري، إنّ الجزء الثاني من المرحلة الأولى لصفقة التبادل سيبدأ تنفيذها السبت المقبل، وبموجبها سيفرج الاحتلال عن 200 أسير فلسطيني من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، مقابل إفراج الحركة عن أربع مجندات إسرائيليات.

ويوم الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، حيز التنفيذ عقب 471 يومًا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.