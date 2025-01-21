استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال (الإسرائيلي) هرتسي هليفي

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه على خلفية فشله في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال هليفي: "أبلغت وزير الحرب استقالتي على ضوء الاعتراف بفشلنا في السابع من أكتوبر، وستدخل الاستقالة حيز التنفيذ في السادس من مارس المقبل".

وأضاف هليفي في رسالة استقالته: "الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته الدفاع عن إسرائيل والدولة دفعت ثمنا باهظا، وأتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023".

وتابع: "مسؤوليتي عن الفشل الفظيع في 7 أكتوبر 2023 ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة".

وذكر هليفي أن "الجيش خاض حربا على مدى شهور طويلة وفي 7 جبهات وحقق إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط".

وتأتي استقالة هليفي، بعد أيام من استقالة قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية "8200"، يوسي شاريئيل، لذات السبب وهو الإخفاق في 7 أكتوبر.

وفي أبريل/ نيسان 2024، أعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أهارون هاليفيا، بسبب الفشل في 7 أكتوبر أيضًا.