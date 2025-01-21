الاحتلال: تحركنا بعد فشل السلطة في تحقيق الإنجازات المتوقعة ضد المقاومة

يرتكب جيش الاحتلال مجزرة في مخيم جنين منذ ساعات ظهر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام المخيم وإطلاقه النار بشكل عشوائي على المواطنين، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين وإصابة أكثر من 70.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن اقتحام جنين مخطط له قبل عدة أشهر، وينطلق الآن بعد أن فشلت أجهزة السلطة الفلسطينية في تحقيق الإنجازات المتوقعة، وبعد وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، الذي يسمح بتوجيه الانتباه إلى هذه الجبهة.

وأظهرت لقطات مصورة قيام جيش الاحتلال بقنص جميع من يتحرك في شوارع المخيم، وسط حالة من الخوف بين الأهالي.

وجاء الاقتحام بعد أن انسحبت أجهزة السلطة من مخيم جنين ظهر اليوم الثلاثاء، لإفساح المجال أمام جيش الاحتلال لافتحام المخيم لاستكمال الجريمة التي بدأتها وفشلت بها السلطة على مدار 48 ضد المقاومة وسكان المخيم.

وأفاد شهود عيان أن انسحاب أجهزة السلطة ترافق مع دخول قوات كبيرة من جيش الاحتلال، الذي كان قد أمهل السلطة بعض الوقت لمحاولة كسر المقاومة في المخيم.

حصار السلطة للمخيم والذي استمر 48 يوماً فشل في كسر المقاومة، وعلى الرغم من توقيع اتفاق لحقن الدماء ووقف عملية السلطة، إلا أن الأخيرة انتهكت الاتفاق مرات عدة.

وحاولت السلطة وإعلامها تلميع صورة جريمة التنسيق الأمني عبر الزعم أن أجهزة السلطة تعرضت لإطلاق نار من قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام.