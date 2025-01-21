القائد جبارين: كما هزمنا نتنياهو في غزة سنهزمه في الضفة

أكد رئيس حركة حماس في الضفة الغربية القائد زاهر جبارين، أن المقاومة كما هزمت نتنياهو في غزة ستهزمه في الضفة الغربية.

وأضاف جبارين، أن نتنياهو يريد أن يستمر القتال في الجبهات لكي يستمر حكمه، ونحن أمام احتلال فاشي لا يريد الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه.

وحول عدوان الاحتلال على جنين، قال جبارين، إن الاحتلال سمّى العدوان على جنين “السور الحديدي”، ونحن وشعبنا سنكسر هذا السور بالإرادة الفولاذية والمقاومة.

وشدد جبارين، على أننا سنبقى سنقاوم الاحتلال حتى لو لم يبق لدينا سوى الحجارة، وأن شعبنا ومقاومته لن يرفعوا الراية البيضاء.

وطالب جبارين، الأمة العربية والإسلامية بنصرة المسجد الأقصى وفلسطين والتصدي لمشروع الاحتلال بهدم المسجد الأقصى.

وأشار جبارين، إلى أن الوحدة الفلسطينية هي الصخرة التي سيتحطم عليها الاحتلال، موضحاً أن المطلوب من السلطة إعلان حالة الاستنفار و عقد مؤتمر فلسطيني موحد.

وبيّن جبارين، أن المقاومة استطاعت أن تحقق صفقة مشرفة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن 292 محكوما بالمؤبد من كافة الفصائل سيخرجون من سجون الاحتلال.