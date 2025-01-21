لجنة المتابعة: العدوان على جنين تجسيد لعقلية (إسرائيل) المتطرفة

قالت "لجنة المتابعة" للقوى الوطنية والإسلامية، إن العدوان الغاشم الذي بدأه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، "لن يزيد شعبنا إلا يقيناً بأن هذا العدو يخطط لحسم الوجود الفلسطيني والجغرافيا الفلسطينية والصراع بأكمله".

وشددت "لجنة المتابعة" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، على أن المقاومة "بكل أشكالها" هي السبيل الوحيد لصدّ هذا العدوان والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكملت: "هذا العدوان يجسد عقلية اليمين الصهيوني المتطرف الذي لا يعيش سوى على دماء شعبنا في كل أماكن تواجده".

ودعت اللجنة، فصائل المقاومة لـ "الهبة والنفير" للدفاع عن جنين ومخيمها. مطالبة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بتصعيد الاشتباك في جميع مناطق التماس، لـ "إشغال العدو وتدفيعه ثمن جرائمه بحق شعبنا".

وطالبت "لجنة المتابعة"، المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه المستمر على جنين والضفة الغربية وجميع الأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا عسكريًا على مدينة ومخيم جنين تخلله قصف جوي وإطلاق نار، تزامنًا مع تجريف المنشآت المدنية والشوارع والبنية التحتية.