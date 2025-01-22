الأمم المتحدة: 2400 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة

قال مسؤول الأمم المتحدة عن المساعدات في قطاع غزة والضفة الغربية، مهند هادي، إن نحو 900 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت القطاع، الثلاثاء، وهو اليوم الثالث من وقف إطلاق النار في القطاع بعد 471 يوما من العدوان.

وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إنه لم تحدث حتى الآن أي مشكلات واضحة تتعلق بالقانون والنظام، وأشار أنه بوصول الشاحنات الجديدة، يصل إجمالي التي دخلت القطاع في الأيام الثلاثة الماضية إلى أكثر من 2400 شاحنة.

وخلال الحرب التي استمرت 15 شهرا، وصفت الأمم المتحدة عملياتها الإنسانية بأنها كانت صعبة في ضوء ما واجهته من مشكلات بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قوافل المساعدات بشكل مباشر والقيود التي تفرضها "إسرائيل" على الوصول إلى غزة وفي مختلف أنحائها، وفي الآونة الأخيرة أعمال نهب من جانب عصابات مسلحة بدعم من قوا الاحتلال.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال في وقت سابق، إن 897 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة الثلاثاء، مستندا إلى معلومات تلقاها من سلطات الاحتلال الإسرائيلية ومن الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر.

ودخلت 630 شاحنة القطاع الأحد و915 الاثنين. ويشترط اتفاق وقف إطلاق النار السماح بدخول 600 شاحنة على الأقل من المساعدات إلى غزة كل يوم من مرحلته الأولى التي تستمر 6 أسابيع، منها 50 شاحنة وقود. ومن المفترض أن يذهب نصف هذه الشاحنات إلى شمال غزة، حيث يحذر الخبراء من مجاعة وشيكة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن الأولويات الإنسانية في غزة تشمل المساعدات الغذائية وفتح المخابز وتوفير الرعاية الصحية وإعادة تزويد المستشفيات بالمستلزمات وإصلاح شبكات المياه وإحضار المواد لإصلاح أماكن الإيواء ولم شمل الأسر.