هكذا دخل (الفدائي المغربي) إلى تل أبيب!

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، النقاب عن تفاصيل دخول منفذ عملية تل أبيب الشهيد المغربي عبد العزيز قاضي؛ والذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى "إسرائيل".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن قوات الاحتلال رفضت في بداية الأمر السماح لـ "الفدائي المغربي"؛ الذي نفذ عملية الطعن في تل أبيب مساء أمس الثلاثاء، بالدخول إلى فلسطين المحتلة؛ "لأن ليس له أقارب في البلاد".

واستطردت: "بعد التفتيش الذي أجراه الشاباك، سُمح له (الفدائي المغربي) بالدخول لإسرائيل لبضعة أيام".

وقال جهاز الشاباك في بيان له: "عندما دخل الشخص المذكور إلى إسرائيل، خضع لتقييم أمني شمل التحقيق معه بالإضافة إلى اختبارات إضافية، وفي نهايتها تقرر عدم وجود أي بيانات لتحديد سبب المنع".

واستدرك الشاباك: "دخوله إلى إسرائيل لأسباب أمنية سيتم التحقيق فيه".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "منفذ هجوم تل أبيب بدا مرتبكًا في المطار وأعطى إجابات متناقضة ولم يكن يملك تصريح إقامة في فندق".

وشهدت تل أبيب مساء الثلاثاء، عملية طعن أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين بجراح متفاوتة.

ونوهت التقارير الأولية إلى أن منفذ العملية عبد العزيز قاضي الذي قتل بنيران عناصر أمن إسرائيليين، مقيم في الولايات المتحدة، وهو من أصول مغربية.