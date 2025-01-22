تحذير أممي من ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة بالضفة

حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبتها في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور لها على منصة إكس اليوم الأربعاء، تعقيبًا على الحملة العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية منذ ظهر أمس الثلاثاء.

وتابعت ألبانيز، أنّ "جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين لن تقتصر على غزة، إذا لم يتم إجبارها على التوقف".

وأمس أعلن جيش الاحتلال أنه وجهاز الشاباك وحرس الحدود، باشروا حملة عسكرية زاعمًا أنّ الهدف منها "إحباط الأنشطة الإرهابية" بجنين في إشارة للمقاومة هناك، وأطلق عليها اسم "السور الحديدي"، واستشهد فيها 10 فلسطينيين وأصيب 40 آخرين حتى صباح اليوم، عدا عن نزوح أكثر من 600 فلسطيني من المخيم، ودمار في البنية التحتية والشوارع.

ويأتي العدوان مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة منذ الأحد الماضي، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يجري خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.