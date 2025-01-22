الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري لأكثر من 60 أسيراً من الضفة الغربية

أصدرت سلطات الاحتلال، أوامر اعتقال إداري بحق أكثر من 63 أسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية.

وتنوعت أوامر الاعتقال الإداري بين جديدة وتجديد لمعتقلين سابقين لفترات متفاوتة بين 3 أشهر وستة.

ومن بين الأسرى الذين جرى تمديد اعتقاله مؤمن القرعاوي، نجل النائب فتحي قرعاوي من طولكرم والذي جرى تمديد اعتقاله لمدة 6 شهور.

وحسب مؤسسات الأسرى، فقد بلغت حصيلة حملات الاعتقال خلال عام 2024 أكثر من(8800) فيما بلغ عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة نحو (14) ألف و300 حالة اعتقال في الضّفة بما فيها القدس.

وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من عشرة آلاف أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من عشرة آلاف و300 وذلك حتى بداية كانون الأول/ ديسمبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3428) من بينهم (100) طفل على الأقل، و(22) أسيرة، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1772)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.