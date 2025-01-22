العشائر تدعو لاجتماع الأمناء العامين للفصائل بغزة

دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، برئاسة الحاج حسني المغني "أبو سلمان"، إلى عقد اجتماع طارئ وفوري يضم الرئيس الفلسطيني والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وجاءت هذه الدعوة في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، خاصة في ظل التضحيات الجسيمة التي قدمها أهل غزة خلال حرب الإبادة الأخيرة.

وأكد السيد عاكف المصري، المفوض العام لهيئة شؤون العشائر بغزة، في بيان صحفي أن "ما قدمه أهل غزة من تضحيات، بما في ذلك عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعاقين، يفرض على الجميع الوقوف معهم ودعمهم". وأضاف أن "أعظم إغاثة يمكن تقديمها اليوم لأهل غزة هي البدء بخطوات جادة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وشدد المصري على أن "الوفاء لدماء الشهداء الطاهرة الزكية يتطلب من الجميع تغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا على كل المصالح الحزبية والشخصية الضيقة". كما دعا إلى ضرورة أن تشرف جمهورية مصر العربية على ترتيب هذا الاجتماع والضغط باتجاه عقده، نظرًا للدور التاريخي والمحوري الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن "التحديات الكبيرة التي تواجه غزة، خاصة بعد حرب الإبادة الأخيرة، تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني وتعزيز التضامن الوطني لمواجهة العدوان الإسرائيلي وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال".

واختتم السيد عاكف المصري البيان بالتأكيد على أن "هذه الدعوة تأتي من قلب غزة التي قدمت أغلى التضحيات، وهي اليوم تمد يدها للجميع من أجل وحدة الصف ونسيان الخلافات، خدمةً للقضية الفلسطينية العادلة".