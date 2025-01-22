نعيم: تصريحات الصفدي حول إدارة قطاع غزة تدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي

ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول ضرورة تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، أكد الدكتور باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن هذا "شأن فلسطيني داخلي"، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني وحده هو الذي يحق له تحديد خياراته دون أي تدخل خارجي.

في تصريح خاص، أوضح نعيم أن "الفلسطينيين قادرين على تحديد خياراتهم، كما لا نتدخل في خيارات الدول والشعوب"، مؤكدًا أن غزة لا تحتوي على "ميليشيات مسلحة" كما ذكر الصفدي، بل هي تضم "قوى مقاومة ملتزمة وطنيا"، لها مشروع سياسي واضح يهدف إلى "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأضاف نعيم أن "الحق في المقاومة هو حق أصيل مكفول للشعوب تحت الاحتلال بموجب القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن حركته لن تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في خيارات الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد صرح في وقت سابق بأن "السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تتولى مسئولية قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الفلسطينية وحدها تمتلك قرار السلم والحرب، ولا يمكن أن يكون هناك مجموعات مسلحة خارجها" في سياق الحل السياسي المتفاوض عليه.