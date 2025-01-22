الوزارة بصدد استكمال خطط الاستجابة الطارئة للمرحلة القادمة

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان لها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم فادحة بحق قطاع التعليم في غزة، مشيرة إلى أن العدوان المستمر منذ أكثر من 15 شهرًا أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف من الطلاب والمعلمين، فضلًا عن تدمير واسع للمباني المدرسية والتعليمية في القطاع.

وفي بيانها، أكدت الوزارة أن الحرب تسببت في استشهاد أكثر من 15,000 طفل في سن التعليم المدرسي، وأكثر من 800 من العاملين في قطاع التعليم. كما لفتت إلى إصابة أكثر من 50,000 طالب وطالبة، منهم من يعاني من إعاقات دائمة جراء الإصابات الخطيرة.

وأشار البيان إلى أن المؤسسات التعليمية في القطاع تعرضت لأضرار بالغة، حيث دُمرت 95% من المباني المدرسية والتعليمية، فيما خرج 85% منها عن الخدمة. كما تم تدمير أكثر من 140 منشأة تعليمية تابعة لمؤسسات التعليم العالي، مما أسفر عن خسائر تقدر بنحو 3 مليار دولار.

وأكدت الوزارة أن هذا العدوان قد أدى إلى انقطاع الدراسة النظامية لمدة عامين دراسيين متتاليين، ما فاقم من الأزمة التعليمية في القطاع. وعلى الرغم من اعتماد الوزارة على التعليم الإلكتروني والتعليم في المدارس المؤقتة، فإن العديد من الطلاب لم يتمكنوا من تلقي تعليمهم بسبب الظروف القاسية، مثل انقطاع الكهرباء والإنترنت وغياب الأجهزة التعليمية اللازمة.

وفي ظل هذه الأوضاع، أكدت الوزارة أنها بصدد استكمال خطط الاستجابة الطارئة للمرحلة القادمة، بما في ذلك استئناف العام الدراسي 2024/2025م، وإجراء دورة استثنائية لامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى دعم مؤسسات التعليم العالي في إعادة بناء قدراتها.

وأشادت الوزارة بالكادر التعليمي والطلاب والمجتمع المحلي على صمودهم في هذه الظروف الصعبة، داعية كافة المؤسسات الإعلامية وحقوق الإنسان إلى توثيق جرائم الاحتلال بحق الأطفال والطلاب الفلسطينيين، وملاحقة الاحتلال أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة.

كما ناشدت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية لتوفير الدعم العاجل لإغاثة قطاع التعليم، من خلال إزالة الركام، وترميم المباني المتضررة، وتوفير الغرف الصفية المؤقتة لاستئناف العملية التعليمية.

ختامًا، أعربت وزارة التربية والتعليم العالي عن أملها في أن تتحقق العدالة لشعبنا الفلسطيني، وأن يتمكن أبناؤنا من استكمال تعليمهم في ظل ظروف أفضل، داعية الله أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا.