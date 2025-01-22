اشتباكات ضارية بين مقاومين و قوات الاحتلال في بلدة برقين غرب جنين

تجددت الاشتباكات العنيفة في بلدة برقين غرب مدينة جنين، حيث تصدت مجموعة من المقاومين الفلسطينيين لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي حاصرتهم في منزل أحد المقاومين. وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات تواصلت بشكل ضارٍ، حيث رفض المقاومون تسليم أنفسهم، وتمسكوا بمواقعهم رغم الهجوم العنيف من قبل جيش الاحتلال.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال استهدفت المنزل الذي يتحصن فيه المقاومون بصاروخين محمولين على الكتف، في محاولة لاقتحام الموقع بالقوة. وذكرت أن الاشتباكات أسفرت عن تبادل كثيف لإطلاق النار بين المقاومين وقوات الاحتلال، التي أطلقت النار بكثافة على منزل عائلة الشهيد أحمد مساد في البلدة.

الاحتلال كان قد استقدم قوة خاصة إسرائيلية للمشاركة في الهجوم، محاولًا فرض سيطرته على المنطقة، إلا أن المقاومة الفلسطينية واصلت التصدي ببسالة. واستمرت الاشتباكات طوال الساعات الماضية، وسط محاولة الاحتلال فرض حصار محكم على البلدة.

وتتواصل المواجهات في بلدة برقين في وقت حساس، في حين تؤكد التقارير المحلية أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال متأزمًا وسط محاولات من الاحتلال للحد من نشاط المقاومين في المنطقة.