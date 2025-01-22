خبير بالشأن (الإسرائيلي): المرحلة القادمة عنوانها التمرد على نتنياهو

كشف الخبير في الشأن الإسرائيلي، علي الأعور، عن تصاعد حدة الانقسامات داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية عقب فشل الحكومة في التعامل مع هجمات السابع من أكتوبر.

وأشار إلى أن هذه الانقسامات بدأت مع استقالات بارزة، مثل استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية وقائد فرقة غزة.

وأوضح الأعور أن هذه الاستقالات تعبر عن تمرد واضح على نتنياهو، خاصة في ظل الانقسام الذي يشهده الجيش الإسرائيلي بعد استقالة وزير الجيش يوآف غالنت.

وأضاف المختص في حديثه لـ"الرسالة نت" أن استقالة رئيس الأركان، هرتسي هليفي، جاءت كرد فعل مباشر على الحملة العسكرية التي شنها نتنياهو وسموتريتش في الضفة الغربية. واعتبر أن هذه الحملة تمثل تنازلًا قدمه نتنياهو لإرضاء سموترتش مقابل موافقته على صفقة تبادل الأسرى. وأكد أن هذا الاتفاق السياسي قد يؤدي، في مرحلته الثانية، إلى سقوط حكومة نتنياهو، خاصة بعد تهديدات سموترتش بإسقاط الحكومة إذا توقفت الحرب في غزة.

وتوقع الأعور أن هذا المشهد السياسي والعسكري المتأزم قد يدفع نتنياهو إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة بمجرد انتهاء صفقة تبادل الأسرى، في محاولة لإعادة ترتيب أوراقه السياسية.