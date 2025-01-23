شهيدان خلال اشتباك مع الاحتلال في برقين غرب جنين

أعلنت مصادر فلسطينية، فجر الخميس، استشهاد مطاردين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال استمر لعدة ساعات، في بلدة برقين غرب جنين

وأوضح المصادر، أن المطاردين محمد أبو الاسعد وقتيبة الشلبي، استشهدا بعد اشتباك مع قوات الاحتلال خلال حصاره لأحد المنازل في بلدة برقين، فيما أصيب مواطنين محيط المكان.

وبينت، أن قوات الاحتلال استهدفت المنزل الذي يتحصن فيه المقاومون بصاروخين محمولين على الكتف، فيما قالت مصادر عبرية أن جندي أصيب خلال الاشتباك.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال هدم المنزل بعد الاشتباك واحتجز جثماني الشهيدين.