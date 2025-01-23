شهيدان بقصف مدفعي (إسرائيلي) على شقة سكنية برفح

استشهد شابان فلسطينيان، اليوم الأربعاء، جراء قصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية بالقرب من مفترق السقا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إعلامية، إن المدفعية الإسرائيلية قصفت شقة لعائلة "دوحان" بالقرب من مفترق السقا في حي تل السلطان غرب رفح؛ أسفر عن شهيدين، مشيرةً إلى تقدم آليات الاحتلال بالقرب من مفترق السقا.

وتتواجد قوات الاحتلال على الحدود بين فلسطين ومصر، وتطلق النار والقذائف بشكل متكرر تجاه المدنيين الذين يحاولون تفقد منازلهم في تلك المنطقة.

يُشار إلى أن المنطقة التي تم استهدافها، هي منطقة سمح للمواطنين العودة لها وإلى منازلهم لتفقدها، لكنها مجاورة لمنطقة محظورة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت اليوم الخميس، أن 122 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن 120 منهم تم انتشالهم من مناطق مختلفة في القطاع.

ويوم الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، حيز التنفيذ عقب 471 يومًا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.