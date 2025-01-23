غزة : تعليمات بشأن عودة النازحين إلى غزة والشمال

وجه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تعليمات وتوجيهات بخصوص عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال.

وأعلن الاعلامي الحكومي بغزة في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" أنه سيُسمح للمواطنين بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال من شارع الرشيد – البحر (مشياً على الأقدام فقط، وليس بالمركبات والسيارات)، ويبدأ ذلك من صباح يوم الأحد القادم 26 يناير 2025م.

واضاف "يُسمح للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال وذلك من خلال مفترق الشهداء "نتساريم" – شارع صلاح الدين (بالمركبات والسيارات فقط، وليس مشياً على الأقدام)، ويبدأ ذلك من صباح يوم الأحد القادم 26 يناير 2025م، وسيكون هناك تفتيش عبر (جهاز X-RAY) لجميع المركبات بأصنافها".

وتابع "في اليوم الثاني والعشرين (22) للاتفاق يُسمح للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال وبالعكس (مشياً على الأقدام أيضاً من خلال مفترق الشهداء "نتساريم" شارع صلاح الدين إضافة إلى استمرار حركة المواطنين من شارع الرشيد – البحر)، ويكون ذلك من يوم السبت 8 فبراير 2025م".

ومساء الأربعاء 15 يناير الجاري، أعلن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" في قطاع غزة بعد 15 شهرًا من حرب ارتكب فيها الاحتلال أعمال إبادة جماعية وآلاف المجازر.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تمتد 42 يوما، السماح بعودة النازحين، وضمان حرية الحركة للفلسطينيين في كل مناطق القطاع دون قيود، ابتداء من اليوم السابع لبدء سريان الاتفاق، بالتوازي مع انسحاب جيش الاحتلال من شارع الرشيد.