أجهزة السلطة تكشف وجهها الأكثر قباحة بذروة عدوان جنين

كشفت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عن وجه‍ها الأكثر قباحة في ذروة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة كوكيل أمني علني له.

فقد حاصرت مخيم جنين 45 يومًا وقتلت مطاردين وصحفية وأطفال واستخدمت القذائف الموجهة ضده وأحرقت عشرات المنازل لتسليمه مرهقا بلا عتاد أو كوادر.

ليبدأ تكامل الأدوار وتقتحم قوات الاحتلال مخيم جنين بهجوم شرس هو الأعنف منذ سنوات.

لم تكتفي أجهزة أمن السلطة بجريمتها السابقة بل راحت لاستكمال دورها الأمني باعتقال المقاومين الجرحى وقتل بعضهم

وهذه آخر جرائم السلطة خلال 24 ساعة مضت فقط:

أجهزة السلطة تعتقل الصحفي محمد الأطرش من منزله في الخليل فجر اليوم.

أجهزة السلطة تختطف الشاب قيس جبارين من مخيم جنين شقيق الشهيدين أدهم وقسام

أجهزة السلطة تعتقل الشاب سعيد عودة من بلدة الزبابدة جنوب جنين.

أجهزة السلطة في طولكرم تعتقل الشاب مأمون البدوي من بلدة عتيل.

أجهزة السلطة تعتقل الشاب ريان الصفوري من ضاحية الجنان في جنين.

أجهزة السلطة تعتقل قائد كتيبة نابلس عبادة رواجبة في مدينة جنين وهو مصاب

أجهزة السلطة في نابلس تعيد اعتقال الأسير المحرر “قتيبة عازم” بعد استدعائه للمقابلة.

أجهزة السلطة تعتقل أحد مقاومي كتيبة جنين محمود أبو النحل.

أجهزة السلطة بمركبات مدنية تعتقل شاباً وسط مدينة طوباس.

أجهزة أمن السلطة تعتقل ٣ شبان من مشفى الرازي بعد محاصرتهم

أجهزة السلطة تعتقل قائد كتيبة جنين مسلم مصاروة من مستشفى الرازي وهو مصاب.

أجهزة أمن السلطة تعتقل واثق اغبارية من بلدة كفر راعي جنوب مدينة جنين

“بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال” أجهزة السلطة تقتحم مستشفى الرازي لاعتقال شبان من مخيم جنين

أجهزة السلطة تحاصر عمارة قرب المستشفى التركي

تفجير أجهزة أمن السلطة عبوة ناسفة للمقاومة بعد أن عثرت عليها في مدينة طوباس

أجهزة السلطة تحتجز مركبات وتنصب حواجز بين دوار القدس ودوار الشهداء في قباطية جنوب جنين.

أجهزة أمن السلطة تنصب حاجزاً وتوقف مركبات بين بلدة كفر راعي جنوب جنين وبلدة علار شمال طولكرم.

أجهزة السلطة تقوم بتفكيك عبوة ضخمة معدة لقوات الاحتلال بالقرب من صالة الأندلس في بلدة طمون

أجهزة أمن السلطة تطلق النار على رأس شاب في مخيم جنين بشكل مباشر