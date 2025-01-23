الاحتلال يقتحم منازل أسرى قبل الإفراج عنهم بصفقة التبادل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منازل عدد من الأسرى في القدس المحتلة، الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الثانية من صفقة التبادل المرتقبة.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيانٍ مقتضب تلقته "الرسالة نت"، إن قوات الاحتلال استهدفت منازل أسرى من بينهم الأسير رشيد رشق، والأسير موسى عجلوني، والأسير محمود عبد اللطيف في البلدة القديمة، والأسير مؤاب أبو خضير من مخيم شعفاط.

وأوضح المكتب أن قوات الاحتلال داهمت المنازل بأعداد كبيرة من الجنود، وفتشتها بشكل دقيق، قبل أن تعتقل بعض أفراد الأسرى من العائلات.

وتأتي هذه الاقتحامات في وقت حساس، حيث يترقب الأسرى وعائلاتهم موعد الإفراج عنهم بموجب الصفقة التي تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة.

وأكدت لجان الأسرى في القدس أن هذه الممارسات تأتي في إطار السياسة الإسرائيلية الرامية إلى التضييق على الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، في خطوة تهدف إلى بث الرعب والتوتر قبل الإفراج عنهم، في محاولة لإضعاف معنويات الأسرى وأسرهم.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، 90 من الأسرى والأسيرات في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تتضمن مرحلته الأولى إطلاق سراحهم مقابل إطلاق حركة "حماس" سراح ثلاث أسيرات إسرائيليات.