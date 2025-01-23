حماس تحذر من مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إعلان الاحتلال عن مخططات لبناء أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية بالقدس يأتي في إطار الحرب الشاملة على شعبنا.

وأشارت حماس في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت " إلى إن إعلان سلطات الاحتلال عن مخططات لبناء مزيد من البؤر والوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة، تتضمّن بناء مدرسة دينية للمتطرفين في حي الشيخ جراح، إضافة لأكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين بالقدس؛ هو انتهاك جديد يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها حكومة مجرم الحرب نتنياهو على شعبنا الفلسطيني.

واضافت أن هذه المخططات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض في محاولة لفرض سيادتها المزعومة على الضفة المحتلة والقدس.

وحذرت حماس من تداعيات هذه الإجراءات الصهيونية الخطيرة، داعية إلى توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة هذا التغول الاسرائيلي على أرضنا وحقوقنا.

ودعت الى الانخراط في برنامج وطني شامل لمواجهة المخططات الاستيطانية الخبيثة، وتفعيل العمل النضالي المقاوم حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.