قاسم: العودة لشمال غزة تعبير عن فشل أحد أهداف الحرب

اعتبر الناطق باسم حركة حماس ، حازم قاسم ، أن العودة المنتظرة لشمال قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار تعبيرٌ عن فشل أحد أهداف الحرب بتهجير شعبنا عن أرضه الفلسطينية.

وأكد قاسم في تصريح مكتوب تلقته "الرسالة نت " أن صمود شعبنا الأسطوري في غزة وبسالة مقاومته أفشلتْ المحاولة الأخيرة للمشروع الاسرائيلي بتهجير شعبنا الفلسطيني عن أرضه.

واعتبر أن تجذُّر شعبنا بأرضه رغم حرب الإبادة غير المسبوقة، حَسَم معركة الوجود الفلسطيني على الأرض لصالح شعبنا.

واضاف "مطالبُ شعبنا واضحة وعادلة، وهي حقه بإقامة دولته المستقلة على أرضه المحررة".

وشدد قاسم على أن أي قوة لن تستطيع أن تقضي على مسيرة شعبنا بالحرية والاستقلال.