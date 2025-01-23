الحوثي:إدراجنا ضمن المنظمات الإرهابية لا يخدم استقرار المنطقة

أدانت جماعة أنصار الله اليمنية، الخميس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة ذلك لا يخدم استقرار المنطقة وجهود السلام.

جاء ذلك في اجتماع بصنعاء لمجلس الوزراء بحكومة الحوثيين بحسب وكالة أنباء (سبأ) التابعة للجماعة.

وأدان المجلس "قرار الرئيس الأمريكي بإعادة تصنيف أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية أجنبية".

واعتبر أن "الإرهابي الحقيقي هو الولايات المتحدة التي تشارك العدو الإسرائيلي في قتل أطفال ونساء غزة لأكثر من عام بالأسلحة المتطورة الفتاكة وبالغطاء السياسي والإعلامي".

وقال إن "هذا القرار القديم الجديد لا يخدم الاستقرار في المنطقة وجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني".

ودعا مجلس وزراء حكومة الحوثيين "أحرار العالم إلى إدانة قرار التصنيف الذي جاء على خلفية الموقف المبدئي والمشرف للشعب اليمني في نصرة ومساندة الأشقاء في غزة وكل فلسطين"، وفق المصدر.

وبموجب مرسوم رئاسي، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إعادة إدراج الحوثيين المدعومين من إيران في قائمة "المنظمات الإرهابية" في اليمن، بعد أن أخرجتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن، من القائمة.

وفي 16 فبراير/ شباط 2021، أعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن، أن إدارة بايدن قررت إزالة "أنصار الله" من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأشار بلينكن حينها إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.