جبارين: غدًا الجمعة تسليم قائمة بأسماء 4 أسرى (إسرائيليين) ضمن صفقة التبادل

قال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، زاهر جبارين، إن الحركة ستسلم الوسطاء، غدًا الجمعة، قائمة تضم أسماء أربعة أسرى إسرائيليين، ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة التبادل.

وأوضح "جبارين" في تصريحاتٍ صحفية تابعتها "الرسالة نت"، مساء اليوم الخميس، أن أهالي قطاع غزة سيبدأون، اعتبارًا من السبت، بالتحرك من الجنوب إلى الشمال، مشيرًا إلى أن عمليات تفتيش السيارات في منطقة "نتساريم" ستُجرى تحت إشراف قطري ومصري.

وأضاف "جبارين" أن حركة حماس أصرت خلال المفاوضات، على أن تكون إدارة معبر رفح شأنًا فلسطينيًّا مصريًّا خالصًا، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار ستنطلق بعد أسبوعين.

وسلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء يوم الأحد، الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، ضمن تنفيذ الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

يُشار إلى أنّ كتائب القسام منحت كل أسيرة من الأسيرات الإسرائيليات الثلاث قبل الإفراج عنهن، ظرفا يحتوي على خريطة قطاع غزة وصور من الأسر، إضافة إلى شهادة تحمل عنوان "قرار الإفراج عن أسير -صفقة طوفان الأقصى".

وظهرت الأسيرات الإسرائيليات بحالة جيدة، بعكس أسرى فلسطينيين سبق أن أفرج الاحتلال عنهم، إذ بدت عليهم علامات التعذيب والتنكيل والتجويع، وخرج بعضهم بحالة نفسية منهارة.

وصباح يوم الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل"، يستمر في مرحلته الأولى مدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الاثنين عن 90 من الأسرى والأسيرات في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تتضمن مرحلته الأولى إطلاق سراحهم مقابل إطلاق حركة "حماس" سراح ثلاث أسيرات إسرائيليات.