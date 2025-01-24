استطلاع: 70 % من (الإسرائيليين) يؤيدون إتمام مراحل تبادل الأسرى

أظهر استطلاع للرأي في (إسرائيل) أن 70 بالمائة من الإسرائيليين يؤيدون إتمام صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بكافة مراحلها.

جاء ذلك وفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الخاصة، ونشرت نتائجه الخميس.

ووفق النتائج، فإن "70 بالمائة من الإسرائيليين المشاركين في الاستطلاع، يؤيدون إتمام كافة مراحل صفقة تبادل الأسرى، فيما قال 17 بالمئة إنه يجب العودة إلى الإبادة بغزة بعد انتهاء المرحلة الأولى".

وقال 4 بالمائة من المستطلعة آراؤهم إنهم "يعارضون الصفقة بكل مراحلها، فيما امتنع 9 بالمئة عن إبداء آرائهم". وبحسب الاستطلاع، فإن "58 بالمائة من المستطلعة آراؤهم داخل حزب (الليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو، يؤيدون إتمام الصفقة بكل مراحلها"، بينما "يؤيد 95 بالمئة من المنتمين لأحزاب المعارضة، إتمام الصفقة بكل مراحلها".

والأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

في السياق، أشار استطلاع الصحيفة العبرية إلى أنّه "في حال جرت الانتخابات اليوم، فإنّ حزب (الليكود) سيحصد 23 مقعدا في الكنيست (البرلمان)، مقابل 28 مقعدا لرئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، المتوقع أن يعود للمشهد السياسي في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة". ويتألف الكنيست الإسرائيلي من 120 مقعدا ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة.

ومنذ أكثر من 15 شهرا، يتحدى نتنياهو دعوات سياسية وشعبية تطالب برحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة؛ على خلفية إخفاقاتها منذ بدء حرب الإبادة في غزة.

وجرت آخر انتخابات نهاية 2022، وتم على إثرها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو التي تبقى بموجب القانون لمدة 4 سنوات، ما لم يتم حل الكنيست أو حجب الثقة عن الحكومة.

المصدر: العربي الجديد