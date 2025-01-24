دعوات للرباط في الأقصى لمواجهة التهويد

انطلقت دعوات مقدسية، الخميس، لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط فيه وإعماره، لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وصدرت دعوات عن رجال دين وهيئات مقدسية ونشطاء، لمزيد من الحشد وشد الرحال إلى المسجد، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم لساحات المسجد، وأدائهم الصلوات التلمودية.

وفي وقت سابق اليوم، قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، إن سلطات الاحتلال تعمل على تقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، وهو للمسلمين وحدهم بقرار رباني، ولا يشاركهم فيه أحد، وفق قوله.

وصباح الخميس، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات في ساحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتزامنًا مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، تفرض سلطات الاحتلال تشديدات أمنية في محيطه وعلى أبوابه وتعيق دخول المصلين إليه.

وعادة ما يقتحم المستوطنون المتطرفون باحات المسجد الأقصى يوميًا؛ عدا الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، وعلى فترتين: صباحية وتبدأ الساعة 07:30- 11:00 قبل الظهر، ومسائية بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.