مطالبات بالتحقيق في إهانة معتقلين لدى الأمن الفلسطيني

دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مساء الخميس، إلى فتح تحقيق فوري وشفاف في مقاطع مصورة، تشير إلى اعتقال مواطنين وتعريضهم لمعاملة مهينة من قبل أفراد في أجهزة الأمن الفلسطينية.

وطالبت الهيئة، في بيان لها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مخالفته للقانون، أو تورطه في أي ممارسات تنتهك كرامة وحقوق المواطنين.

وأكدت الهيئة على أهمية إبلاغ عائلات الموقوفين بمكان توقيف ذويهم بشكل فوري.

وأشارت أن طواقمها نفذت زيارات لعدد من الموقوفين في إطار الحملة الأمنية في جنين، وأن باحثي الهيئة سيستمرون في زيارة باقي الموقوفين للاطلاع على ظروف توقيفهم والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بتقديم شكاوى رسمية للنيابة العسكرية، للتحقيق في جميع حالات إساءة المعاملة.

ودعت الهيئة الجهات المعنية إلى التعاون الكامل معها، لضمان توفير بيئة آمنة وشفافة، تتماشى مع القانون الفلسطيني والتزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي.

وفي وقت سابق اليوم، انتشرت مقاطع مصورة لعناصر أمنية فلسطينية خلال عملية اعتقال شبان، وظهرت عليهم علامات ضرب وتعذيب.