صحيفة عبرية: مخططات (إسرائيلية) لبناء 3 تجمعات استيطانية حول القدس

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط لبناء 3 تجمعات استيطانية بمحيط القدس، مع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت الصحيفة، أن المخططات تشمل بناء نحو 9 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنة "عطاروت" قرب بلدة كفر عقب شمالي القدس.

وتشمل المخططات إقامة نحو 1100 وحدة استيطانية قرب قرية شرفات جنوبي القدس.

وقالت الصحيفة إن هناك مخططات لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار عطاروت، بالقرب من بلدة كفر عقب التي يقطنها أكثر من 10 آلاف فلسطيني.

كما تشمل المخططات إقامة بؤرة استيطانية وسط حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة عبر تشييد بناية بعدة طوابق للمستوطنين.

ويأتي الإعلان عن المخططات الاستيطانية بعد أشهر من قرار الوزير الثاني في وزارة الجيش بتسليئيل سموتريتش بمصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، في واحدة من أوسع عمليات المصادرة منذ اتفاقية أوسلو.

ترجمة صفا