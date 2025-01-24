اقتحامات واعتقالات تركزت في القدس ونابلس

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة تركزت في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من عشرين مواطناً بعد دهم منازلهم وتفتيشها في عناتا.

وعُرف من بين المعتقلين، محمد أبو السبع، ومؤمن سلامة، ويوسف حلوة ، ومحمد زكريا شيحة ،ومحمد قدري شيحة ، وجابر ايمن جابر حمدان، وعلاء سلامة ، وزيد زكريا عليان ، وفيصل حمدان ، ومجد عوض جابر حمدان ، ومحمد فايق الرفاعي، وحسام خالد حلوة.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين عقب مداهمة بناية سكنية في منطقة الجبل الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم هاني خويرة ووالده، ومحمد خويرة، من داخل منزلهم في شارع مؤته بالجبل الشمالي.

وخلال اقتحام نابلس تمركزت آليات الاحتلال في شارع ابن رشد وخلة الايمان بالجبل الشمالي، ومحيط المستشفى الوطني وسط مداهمة عدد من المنازل.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامي العسكري من بلدة دير الغصون خلال تواجده في الحارة الشرقية.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان في أريحا، وتمركزت في حارة الدوايمة حيث اقتحمت منزلاً لعائلة مناصرة وحطمت محتوياته.

تزامن ذلك مع إغلاق الاحتلال لعدد من الحواجز المحيطة بأريحا، ووجود مئات المواطنين العالقين لساعات طويلة.