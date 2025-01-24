تنديد فلسطيني بتنكيل أجهزة السلطة بالمقاومين في جنين وتعذيبهم

أثارت مشاهد تنكيل أجهزة أمن السلطة بالمقاومين المطاردين للاحتلال بعد اعتقالهم في جنين، غضباً واستنكاراً فلسطينياً.

وتساءل الشيخ محمد طوالبة عضو لجنة الإصلاح في جنين، لمصلحة من تنشر السلطة صور المقاومين وهم يعذبون وينكل بهم.

وقال طوالبة إن التنكيل بالمقاومين وتعمد إهانتهم، خطوة غير وطنية ولا أخلاقية يجب استنكارها ووضع حد لها، وهي انتهاك خطير وتجاوز للقانون ويجب أن يحاسب من قام بذلك.

وفي رسالة من أحد المجاهدين في كتيبة جنين، قال إن أفعال السلطة التي حاصرت المخيم لأكثر من 45 يوماً، ونقضت العهد واستنزفت ذخيرة المقاومين في مخيم جنين، جاءت تمهيداً لاقتحام المخيم من قوات الاحتلال.

وقال نشطاء في جنين، إن أجهزة السلطة تتباهى باعتقال المقاومين والتنكيل بهم أمثال محمد الحصري” شقيق الشهيد “عبد الله الحصري” أحد مؤسسي كتيبة جنين، ومحمد أبو النحل” أحد قادة الكتيبة، والمطارد الجريح “عبادة رواجبة” الذي نجا مرات عدة من محاولات الاحتلال اغتياله.

وظهر المقاومون في مقاطع فيديو وصور نشرتها أجهزة السلطة، وأجسادهم نصف العارية مغطاة بالطين، وأجبروا على أكل التراب، بهدف المس بصورة المقاومين ومكانتهم بين الناس، وتخويف من يفكر بأن يكون جزءاً من حالة المقاومة في الضفة.

وتنفذ أجهزة السلطة هذه الاعتقالات تحت غطاء جيش الاحتلال الذي يشن عملية عسكرية على مخيم جنين والمدينة منذ ظهر الـ21 يناير الجاري.

واعتقلت أجهزة السلطة فجر اليوم، عددا من المقاومين والشبان من بلدات: سيريس، يعبد، ودير غزالة، في جنين، بينهم الشاب ثائر عزايزة، والمطارد للاحتلال وديع الغول.

كما فشلت باعتقال مقاوم في قرية الطرم قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد اشتباك مسلح بالمكان، بينما حاصرت منزلاً لأقارب المطارد “مسلم مصاروة” في بلدة عرابة.