لماذا أوقفت (إسرائيل) حربها الأطول في غزة؟

بعد 471 يوماً من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، أعلنت (إسرائيل) قبولها وقف إطلاق النار، في خطوة مثّلت تحوّلاً دراماتيكياً في موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي قبل باتفاق شبيه بمسودة قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو 2024، والتي سبق أن رفضها. فما الذي تغير ودفع (إسرائيل) إلى إنهاء أطول حرب في تاريخها؟

ورغم تعدد الأسباب التي دفعت (إسرائيل) لإنهاء الحرب، يبقى الثابت الوحيد هو صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة في وجه أطول الحروب، مقدّمين نموذجاً للإرادة في مواجهة قوة عسكرية كبرى.

استنزاف واستنفاد الخيارات

اعتبر الجنرال الإسرائيلي يسرائيل زئيف أن الحرب تحولت إلى عبء استراتيجي شبيه بتجربة الولايات المتحدة في فيتنام. المعارك المستمرة أودت بحياة آلاف الجنود والضباط الإسرائيليين بين قتيل وجريح، واستنزفت الموارد البشرية والمادية للجيش، ما جعل استمرارها خياراً مكلفاً إلى حد لا يمكن تحمله.

وبحسب المحللين العسكريين، لم يعد لدى (إسرائيل) أدوات ضغط على حركة حماس فيما يتعلق بصفقة الأسرى.

المحلل يوسي يهوشوع أشار إلى أن أي تصعيد إضافي كان سيؤدي إلى ظروف أصعب، مع تراجع احتمالية استرجاع الأسرى أحياء. إضافةً إلى ذلك، أكدت الحرب الطويلة عدم جدوى الحلول العسكرية المستمرة.

ضغوط سياسية داخلية ودولية

خشي نتنياهو في البداية من تهديدات شركائه في اليمين المتطرف، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين هددوا بتفكيك حكومته. لكن ضغوط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طغت على هذه المخاوف.

المحللون أشاروا إلى أن نتنياهو أدرك أن تهديدات ترامب بفرض عقوبات أو وقف الإمدادات العسكرية أكثر خطورة على (إسرائيل) من تهديدات شركائه السياسيين.

مارس ترامب ضغوطاً مباشرة على نتنياهو لقبول الاتفاق، ملوحاً بفرض عقوبات صارمة ووقف الإمدادات العسكرية. الكاتب حاييم ليفينسون أكد أن نتنياهو اضطر للقبول خوفاً من فرض ترامب صفقة شاملة بشروط أكثر سوءاً.