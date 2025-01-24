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جنين: اشتباكات مع الاحتلال في قباطية وتدمير للشوارع في اليامون

الرسالة نت -الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بلدة قباطية جنوب جنين، وحاصرت منزلا.

 

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة تسللت إلى البلدة تبعها الدفع بآليات عسكرية حاصرت منزلاً، وطالب جنود الاحتلال المتواجدين فيه بالخروج منه، وسط تحليق طائرة مروحية في سماء البلدة.

 

وأطلقت قوات الاحتلال قذائف “اينيرجا” تجاه المنزل المحاصر، وسط اشتباكات عنيفة في المنطقة، وتفجير المقاومة عبوة ناسفة.

 

كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين قرب المنزل المحاصر في بلدة قباطية، ودفعت بقوة كبيرة إلى منطقة (الحوْش القديم).

 

تزامن ذلك مع اقتحام آليات الاحـتلال مدخل بلدة اليامون غرب جنين، وتدمير البنية التحتية عند مدخل البلدة.

 

وذكرت مصادر محلية أن جرافات من نوع d9  وأخرى مدولبة قامت بتدمير الشارع الرئيسي في المنطقة.

 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الرابع على التوالي، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، إلى جانب الدمار الهائل في البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين.

 

وفرضت قوات الاحتلال إغلاقا شاملا للمداخل الأربعة لمدينة جنين ومخيمها، وأقامت سواتر ترابية، لمنع الدخول والخروج، وذلك في ظل أوضاع صعبة يواجهها المرضى والطواقم الطبية بمستشفى جنين الحكومي، بسبب انقطاع الكهرباء وإمدادات الوقود.

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