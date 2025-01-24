استطلاع: 62% من (الإسرائيليين) يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" أن نحو 62% من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجب أن يستقيل بسبب مسؤوليته عن فشله في التعامل مع الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة قليلة من الإسرائيليين، بلغت 28%، يرون أن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس سيتم تنفيذه بشكل كامل.

وفي السياق، أظهر استطلاع نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" ، وأجراه مركز أبحاث برئاسة يتسحاق كاتس، أن 4% من الإسرائيليين فقط اعتبروا أن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لا ينبغي أن يُنفَّذ.

وفي المقابل، أيد 77% من المشاركين في الاستطلاع تنفيذ الاتفاق حتى النهاية، بينما اعتقد 17% أن الحرب يجب أن تُستأنف بعد المرحلة الأولى من الاتفاق. كما أجاب 9% من المشاركين بـ "لا أعلم" حول تنفيذ الاتفاق.

وفيما يتعلق بموقف وزير المالية الإسرائيلي ووزير الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي هدد بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم تُستأنف الحرب بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، أظهر الاستطلاع أن موقفه لا يعكس رأي غالبية ناخبيه.

وأيد 33% فقط من ناخبي "الصهيونية الدينية" استئناف الحرب، ما يعكس وجود انقسام في صفوفهم حول هذا الموضوع.

وأثارت التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، وسط تهديدات متواصلة باستئناف العدوان على القطاع.

ففي 20 يناير 2025، أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه تلقى وعدًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستئناف الحرب ضد غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار ما هو إلا مرحلة مؤقتة.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو في تصريحاته بتاريخ 18 يناير 2025، أن إسرائيل ستعود إلى القتال "بطريقة جديدة وبقوة كبيرة" إذا تطلبت الظروف ذلك، ما يعزز المخاوف من عودة التصعيد العسكري.

من جهته، صرح الوزير الإسرائيلي دودي أمسالم في 22 يناير 2025، بأن المرحلة الثانية من الاتفاق لن تُنفذ، ودعا إلى استئناف الحرب كحل لا مفر منه، فيما طالبت عضو الكنيست تالي غوتليب في نفس اليوم بالاستيلاء على أراضٍ في غزة لإقامة قواعد عسكرية عليها، مُنتقدة التهدئة ووصفها بأنها "غير حقيقية".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح الأحد، حيث تم تسليم 3 أسيرات إسرائيليات، في حين سلّمت "إسرائيل" 90 أسيراً فلسطينياً.