تدين صدى سوشال بشدة الإجراء الذي اتخذته منصة TikTok بحذف المحتوى الذي يتضمن عبارة "Free Palestine" وتصنيفه كـ "خطاب كراهية" دون أي مبرر واضح. إن هذا الإجراء يعد انتهاكًا لحرية التعبير وحقوق المستخدمين في التعبير عن آرائهم السياسية والإنسانية المشروعة.

ندعو TikTok إلى التراجع عن هذا القرار التعسفي فورًا وإعادة المحتوى المحذوف، بالإضافة إلى مراجعة سياسات المنصة والخوارزميات التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء غير المبرر، والعمل على ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلًا.

نؤكد على أهمية حماية حرية التعبير وضمان التنوع في الآراء على المنصةومعاملة عادلة للمستخدم الفلسطيني ، ونحث جميع المستخدمين الذين تعرضوا لانتهاكات مماثلة أو واجهوا حذفًا غير مبرر لمحتوياتهم على التواصل مع فريق صدى سوشال والإبلاغ عن الحادثة عبر قنواتنا الرسمية فورًا.