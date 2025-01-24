إصابة مسن برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين

أصيب مسن فلسطيني، يبلغ من العمر 65 عامًا، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفخذ، خلال وجوده في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها الطبية نقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال واصلت هدم منازل عدة عائلات قرب مسجد الأسير، بعدما أجبرت ساكنيها على إخلائها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضحت المصادر أن عمليات الهدم تتم بشكل متتالٍ، مستهدفة منزلًا تلو الآخر، مشيرةً إلى أن الهدف من عمليات الهدم هو تمهيد الطريق أمام الجرافات الثقيلة للدخول إلى عمق المخيم.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 4 تواليًا، عدوانها العسكري على مدينة ومخيم جنين للاجئين، تزامنًا مع اقتحامات ومداهمات لقرى وبلدات في قضاء جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ ظهر الثلاثاء، شرع الجيش الإسرائيلي، بمصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، في تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، أطلق عليها اسم "السور الحديدي".

وأسفرت العملية، حتى مساء الخميس، عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة 40 آخرين بجراح، وفق ما أعلنته مصادر رسمية فلسطينية.

وتأتي هذه العملية بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، عقب عدوان إسرائيلي استمر 15 شهرًا على قطاع غزة، ووُصف بالإبادة الجماعية.

ووفقًا لإعلام إسرائيلي، فإن العملية في جنين تُعد خطوة سياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاسترضاء وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أبدى غضبه من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.