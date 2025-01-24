الأسرى والمحررون الأردنيون: نشكر المقاومة على جهودها في تحرير أسرانا

أكد فادي فرح، مقرر لجنة الأسرى والمحررين الأردنيين، أن المقاومة هي السبيل الحقيقي لتحرير الأسرى؛ قائلا: "نحن نثق بأن هؤلاء الأسرى سيشاهدون الحرية قريبا".

وأضاف فرح في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "المقاومة لا تزال تحمل هذه الأمانة؛ والمراحل القادمة؛ لا بد أن تحمل في طياتها أسماء كبيرة لأسرى أردنيين حكم عليها بسنوات فلكية".

وأضاف فرح: "نشكر المقاومة على جهودها الجبارة في عملية تحرير الأسرى، ونؤكد أن صاحبي أعلى الأحكام".

وأكد أن اللجنة تتابع الملف عن كثب، وستعلن أي تفاصيل رسمية فور تأكدها من المصادر المعتمدة.

ويبلغ عدد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 19 أسيرًا، وفقًا لتقارير هيئة شؤون الأسرى والمحررين؛ جميع هؤلاء الأسرى يحملون الجنسية الأردنية، سواء بشكل مباشر أو من خلال أصول فلسطينية مع أرقام وطنية أردنية.

**توزيع الأحكام**:

- **9 أسرى** يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة).

- **5 أسرى** يقضون أحكامًا تتراوح بين 20 إلى 36 عامًا.

- **3 أسرى** يقضون أحكامًا بين 10 إلى أقل من 20 عامًا.

- **أسير واحد** يقضي حكمًا لمدة 5 سنوات.

- بالإضافة إلى معتقل إداري واحد.

ويتعرض الأسرى الأردنيون لظروف قاسية في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية، والعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية والعلاج الطبي المناسب.

ولفت فرح بعض الأسرى معتقلون منذ أكثر من 20 عامًا، مثل الأسير عمار حويطات الذي اعتقل عام 2002 ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد.

**أسماء بعض الأسرى البارزين**:

- **عبد الله البرغوثي**: محكوم بـ67 مؤبدًا بتهمة التورط في عمليات أدت إلى مقتل 67 إسرائيليًا.

- **مرعي أبو سعيدة**: محكوم بـ11 مؤبدًا بتهمة قتل مستوطن إسرائيلي.

- **منير مرعي**: محكوم بـ5 مؤبدات.

- **هاني خمايسة**: محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.