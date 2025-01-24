أونروا: 660 ألف طفل بغزة محرومون من التعليم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن حوالي 660 ألف طفل في غزة لا يزالون محرومين من التعليم، بسبب تدمير 88% من المدارس في القطاع.

وفي منشور لها عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أشارت الوكالة إلى أن التقارير تؤكد مقتل أكثر من 14,500 طفل نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدة أن التعليم يمثل شريان حياة أساسي لاستقرار ومستقبل الأطفال، إلا أن التحديات تبقى هائلة في ظل هذا الدمار الكبير.

وأضافت "أونروا" أنها تعمل جاهدة لتوفير أنشطة تعليمية وترفيهية ودعم للصحة العقلية للأطفال.

من جهتها، صرحت مديرة التواصل والإعلام في "الأونروا"، جولييت توما، بأن فرق الوكالة تعمل بشكل متواصل لتقديم الإغاثة الإنسانية الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت أنه على الرغم من وقف إطلاق النار، تواجه الوكالة تحديات كبرى، من أبرزها قانون أقرته الكنيست الإسرائيلي يهدد بوقف عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة التزام الوكالة بالاستمرار في تقديم خدماتها في الضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، وقطاع غزة.

واستشهد 13,054 طالبًا وأصيب 21.991 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق ما أفادت به وزارة التربية والتعليم العالي.