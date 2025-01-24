انتهاء المرحلة الأولى من العمل بإعادة فتح الشوارع في رفح

أعلنت بلدية رفح، اليوم الجمعة، عن انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من خطة إعادة فتح الشوارع بالمدينة، والتي بدأت منذ اللحظات الأولى لانسحاب قوات الاحتلال من رفح.

واستمرت المرحلة الأولى على مدار خمسة أيام متواصلة، بجهود ذاتية وبمساندة من مؤسسات المجتمع المحلي؛ لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة.

وأوضح م. خالد شيخ العيد، رئيس لجنة فتح الطرق ببلدية رفح، أن العمل خلال المرحلة الأولى أسفر عن إعادة فتح 73 شارعًا رئيسيًا في مختلف أحياء رفح، بإجمالي طول بلغ 67,616 مترًا.

وأضاف أن العمل انجز بتشغيل 6 جرافات بشكل يومي و8 جرافات بشكل متقطع، حيث تم استهلاك أكثر من 4600 لتر من السولار لتشغيل المعدات اللازمة.

وأشار شيخ العيد إلى انجاز اعمال تسوية لعدد (8 قطع أراضٍ) بمساحة إجمالية بلغت 21 دونمًا؛ لاستخدامها كمقرات مؤقتة للهيئات الخدماتية ومخيمات الإيواء.



وأكدت بلدية رفح أنها مستمرة بتنفيذ باقي مراحل خطة إعادة الإعمار وفتح الشوارع، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية؛ بهدف تحسين الوضع الميداني والتخفيف من معاناة المواطنين في المدينة المنكوبة.

وأكد أن العمل بالمراحل التالية يتطلب ادخال آليات ثقيلة، مردفا" الاليات التي نعمل بها متهالكة وهو ما يتطلب تدخل دولي عاجل لتوريد آليات ومعدات ثقيلة لترحيل الركام من احياء المدينة".

واختتم شيخ العيد تصريحه قائلاً: "نثمن الجهود المبذولة من قبل العاملين والجهات المساندة لإنجاز هذه المرحلة بنجاح، ونتطلع لمواصلة العمل بروح المسؤولية لخدمة أهلنا في رفح"