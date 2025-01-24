حركة حماس تدين قرار الإدارة الأمريكية إدراج (أنصار الله) في لائحة الإرهاب

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار الإدارة الأمريكية إدراج حركة "أنصار الله" في اليمن ضمن ما يسمى "لائحة الإرهاب"، معتبرة إياه إجراءً انتقامياً يستهدف اليمن بسبب دعمه المستمر لفلسطين في مواجهة العدوان الصهيوني.

وفي بيان لها، أكدت حركة حماس أن القرار الأمريكي يأتي في وقت يتطلب فيه الوضع الإقليمي المزيد من الاستقرار والأمن، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني وحكومته، التي يقودها مجرم حرب، هما المصدر الحقيقي للإرهاب والتوتر في المنطقة عبر استمرار أجندتهما العدوانية والتوسعية.

ودعت حماس الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا القرار، وطالبتها بالكف عن سياسة الانحياز لصالح حكومة المتطرفين الصهاينة، التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.