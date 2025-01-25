مشاهد حصرية للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف

بثت قناة الجزيرة الفضائية مشاهد حصرية للقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، في "ما خفي أعظم - الطوفان"، مساء الجمعة.

وأظهرت المشاهد، القائد العام وهو يضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، وذلك من داخل غرفة عمليات كتائب القسام.

وعرض البرنامج للمرة الأولى لقطات حصرية من داخل غرفة العمليات، أظهرت القائد العام محمد الضيف (أبو خالد) وهو يحدد المواقع العسكرية المستهدفة في الهجوم.

كما قدم البرنامج وثيقة سرية لأمر العمليات الذي أصدره الضيف قبل يومين من تنفيذ عملية "طوفان الأقصى"، حيث سردت الوثيقة تفاصيل أوامر العملية.

كما بث برنامج "ما خفي أعظم" لقطات حصرية توثق لحظة سيطرة عناصرالقسام على كتيبة دبابات وآليات لجيش الاحتلال خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وظهر خلال الحلقة القائد الشهيد يحيى السنوار مرتديًا عباءته وجعبته العسكرية، متكئًا على عصاه، ينظر إلى الأفق بعيونٍ تفيض بالثبات، وهو يقود مقاتليه في ميدان المقاومة بقطاع غزة.