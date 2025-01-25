مقال: الحريّة الحمراء!

1. للحرية لونان أسود وأبيض، فالحرية البيضاء لا شائبة تنتقص من تمكُّنها وحضورها ومثاليتها، وهي لا تكاد تكون موجودة إلا في التصورات؛ والحرية السوداء هي تلك الحرية المعتقلة في النفوس، القابعة في طيّات التاريخ التي تقتات على نبوءات الأمل، وتتغذّى من أوجاع القلب؛ وأمّا الحرية الحمراء فهي وصف يلحق بالأحرار الذين تضرجّت أيديهم الطارقة على أبواب الحرية لتفتح لهم باباً واحداً اختاروه هم، وقاتلوا بإصرار للوصول إليه.

2. الحرية الحمراء عند هؤلاء النفر من أهل الثغر اختيارٌ يَصْدُر عن إرادة مستقلّة، فأنت صاحب القرار بالفعل أو الترك، وفي تقدير الصواب والخطأ، وليس لأحد قدرة تقييد عليك مهما بلغت قوّته ونفوذه، وهي الحد الأقصى لاستقلال الإرادة المدركة لذاتها العالمة بغاياتها.

3. والحريّة الحمراء استقلال ذاتيّ متجرّد عن الانقياد لقواعد السلوك الخارجيّة التي تحاول فرض السلوك عليك، فتجد المرءَ الحرّ المستقلّ يفكّر في مستقبله، ويخطّط له، ويستخرج مبادئ عمله من تفكيره الذاتي المرتبط بعقله وفؤاده.

4. والحريّة الحمراء نظامٌ ينخرط فيه الأفراد بالتزامٍ، ويتعاونون في إنجاح التزامهم به من خلال نموذج أعلى يقيسون الالتزام عليه.

5. والحرية الحمراء إيمانٌ يستقلّ باعتقاده الحرّ عن العوامل والمؤثرات والضواغط والتحديات، ويشحن هذا الإيمان بقوّة فطريّة غريزية معزّزة بالتصديقات التي لا تعتمد على تسويغ أو تعليل سوى اتصالها بفلسفة عميقة أقنعت نفسها بها.

6. والحريّة الحمراء بناء مستقبليّ متعدّد التصميمات يعدّل الحاضر ويعيد رسم نماذجه ليتحوّل إلى نموذج مغاير عمّا سبقه من عبودية وجمود.

7. الحرية الحمراء حكم ذاتيّ، يتحرك فيه سلوك الإنسان الحرّ على سياق طبيعته النقيّة، وهي ليست اتجاهاً قسريّاً، ولا عدميّةَ مبالاةٍ، ولا اندفاعاً غير مسؤول، بل هي التزام يوجب فيه الحر على نفسه فعل الشيء والالتزام به بشغف متولّد من إرادته.

8. والحرية الحمراء توازنٌ لا تردد فيه، يختار الحرّ من خلاله العبور بين الجملتين المتناقضتين والمتساويتين، ولم يقف طويلاً في إجراء الحسابات المعقّدة لقدرته على حسم قراره الموزون دون ضغوط زائدة الثقل من كثرة تقليب التقدير ونفخه.

9. الحرية الحمراء طاقة توليديّة حيّة مفعمة بالسيادة والإرادة والحبّ والقوّة تنتج طوفاناً يكتسح الواقع الجامد البطيء المتعفّن، ويتيح له بيئة جديدة مليئة بفرص العمل.