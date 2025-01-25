خطة حكومية لتسهيل عودة النازحين إلى محافظتي غزة والشمال غداً الأحد

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، أن غداً الأحد سيشهد عودة مئات الآلاف من المواطنين النازحين قسراً بسبب العدوان، إلى محافظتي غزة والشمال، في خطوة وطنية تُبرز معاني التكاتف الوطني والتلاحم المجتمعي.

وأكد معروف أن هذا اليوم يمثل رسالة صمود قوية من شعبنا الفلسطيني تُجهض مخططات الاحتلال بالتهجير القسري.

وأوضح التصريح أن المؤسسة الحكومية، بالتعاون مع المكونات المجتمعية، أعدت خطة متكاملة لتنظيم عملية العودة، تشمل:

توفير عشرات الحافلات ووسائل النقل المجانية لضمان انتقال المواطنين بسهولة.

نشر الأجهزة الأمنية لمسح الطرق وإزالة مخلفات الاحتلال وتقديم الدعم والمساعدة للعائدين.

إنشاء نقاط طبية على طول الطرق المؤدية إلى غزة والشمال، بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف لنقل المرضى وكبار السن.

توزيع المياه والأغذية الخفيفة للعائدين عبر الفرق الشبابية والمجتمعية.

مراكز إيواء ومخيمات لاستقبال المتضررين

وأشار التصريح إلى أن لجان الإيواء والإغاثة الحكومية بدأت منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتفاق بتجهيز قرابة ٤٠ مخيماً لإيواء الأسر التي دُمرت منازلها، مع التركيز على توفير الاحتياجات اللوجستية والمعيشية، وفي مقدمتها الخيام، لضمان توفير مأوى مؤقت لجميع المحتاجين.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي أبناء محافظتي غزة والشمال إلى استقبال المواطنين العائدين واحتضانهم، خاصة أولئك الذين دُمرت بيوتهم.

كما حثّ العائدين ممن لا يستطيعون الإقامة في منازلهم، على التوجه إلى أقرب مركز إيواء معد لاستقبالهم، مع جلب ما يمكنهم من متاعهم الشخصي، نظراً للتأخر في توفير العدد الكافي من الخيام، حيث تم تحديد حاجة طارئة لـ120 ألف خيمة.

وأكد معروف في ختام تصريحه أن هذا اليوم يمثل نموذجاً حياً لفزعة أبناء الوطن وترسيخاً لوحدتهم أمام التحديات.